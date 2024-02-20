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Бут Владимир Моисеевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бут Моисей Самсонович

Мать: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
06.05.1912

Дочь: Пелагея Владимировна

Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.08.1914

Сын: Бут Антон Владимирович

Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
26.07.1916

Сын: Бут Пантелеймон Владимирович

Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.04.1918

Сын: Бут Василий Владимирович

Мать ребёнка: Бут Агафия Фомина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Агафия Фомина

Смерть
Неизвестно
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