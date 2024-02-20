Бут Феофан Моисеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1878
Отец: Бут Моисей Самсонович
Мать: Бут Ирина Устиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1911
Мать ребёнка: Бут Марфа Григорьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Смерть
Неизвестно