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Бут Феофан Моисеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1878

Отец: Бут Моисей Самсонович

Мать: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Бут Игнатий Феофанович

Мать ребёнка: Бут Марфа Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Смерть
Неизвестно
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