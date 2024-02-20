Бут Василий Моисеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874
Отец: Бут Моисей Самсонович
Мать: Бут Ирина Устиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бут Макар Васильевич
Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.06.1911
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.11.1913
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
Неизвестно