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Бут Василий Моисеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874

Отец: Бут Моисей Самсонович

Мать: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бут Макар Васильевич

Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.06.1911

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.11.1913

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Бут Матрона Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Смерть
Неизвестно
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