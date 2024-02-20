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Бут Макар Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бут Василий Моисеевич

Мать: Бут Матрона Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.08.1911

Дочь: Наталья Макаровна

Мать ребёнка: Бут Мария Власовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.05.1913

Сын: Бут Максим Макарович

Мать ребёнка: Бут Мария Власовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1916

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: Бут Мария Власовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Мария Власовна

Смерть
Неизвестно
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