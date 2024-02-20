Бут Мария Власовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1911
Дочь: Наталья Макаровна
Отец ребёнка: Бут Макар Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.05.1913
Сын: Бут Максим Макарович
Отец ребёнка: Бут Макар Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1916
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Бут Макар Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бут Макар Васильевич
Смерть
Неизвестно