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Бут Мария Власовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.08.1911

Дочь: Наталья Макаровна

Отец ребёнка: Бут Макар Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.05.1913

Сын: Бут Максим Макарович

Отец ребёнка: Бут Макар Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1916

Дочь: Анна Макаровна

Отец ребёнка: Бут Макар Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бут Макар Васильевич

Смерть
Неизвестно
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