Бут Павел Моисеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1868
Дата смерти27.11.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Бут Моисей Самсонович
Мать: Бут Ирина Устиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.11.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука