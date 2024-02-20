Бут Сергей Моисеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения07.10.1870
Дата смерти09.12.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1870
Отец: Бут Моисей Самсонович
Мать: Бут Ирина Устиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
09.12.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука