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Бут Сергей Моисеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

07.10.1870

Дата смерти

09.12.1872

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1870

Отец: Бут Моисей Самсонович

Мать: Бут Ирина Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
09.12.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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