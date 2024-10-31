Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1913
Дата смерти25.09.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1935
Отец ребёнка: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1937
Отец ребёнка: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1940
Отец ребёнка: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич
Смерть
25.09.1983