Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1913

Дата смерти

25.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1913

Отец: Гребенников Николай Владимирович

Мать: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1935

Сын: Вохмин Николай Петрович

Отец ребёнка: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Рождение ребёнка
21.03.1937

Сын: Вохмин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1940

Сын: Вохмин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Смерть
25.09.1983

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