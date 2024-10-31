Гребенников Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гребенников Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Агния Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Константин Николаевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гребенников Петр Николаевич

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

Смерть
1943

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