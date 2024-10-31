Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Комов Николай
Мать: не указана
Дочь: Гребенникова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Дочь: Гребенникова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Дочь: Гребенникова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Дочь: Гребенникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Дочь: Гребенникова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Сын: Гребенников Константин Николаевич
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Дочь: Гребенникова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Дочь: Гребенникова Агния Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Сын: Гребенников Петр Николаевич
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович
Дочь: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович