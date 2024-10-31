Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Комова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Константин Николаевич

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Агния Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гребенников Петр Николаевич

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гребенников Николай Владимирович

Смерть
1948

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