Вохмин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1940
Дата смерти22.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вохмина) Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Вохмина Надежда
Рождение ребёнка
01.05.1970
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
02.01.1982
Дочь: Семако (Вохмина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
22.07.1996