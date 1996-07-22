Вохмин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохмин Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1940

Дата смерти

22.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940

Отец: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Мать: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вохмина) Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Вохмина Надежда

Рождение ребёнка
01.05.1970

Сын: Вохмин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
02.01.1982

Дочь: Семако (Вохмина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
22.07.1996

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