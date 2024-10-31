Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1912 ст.
Дата смерти09.10.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912 ст.
Отец: Слобженинов Василий Михайлович
Мать: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1935
Мать ребёнка: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
21.03.1937
Мать ребёнка: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1940
Мать ребёнка: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна
Смерть
09.10.1941