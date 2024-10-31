Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1912 ст.

Дата смерти

09.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912 ст.

Отец: Слобженинов Василий Михайлович

Мать: Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1935

Сын: Вохмин Николай Петрович

Мать ребёнка: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
21.03.1937

Сын: Вохмин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1940

Сын: Вохмин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Смерть
09.10.1941

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