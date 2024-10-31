Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слобженинов Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900

Сын: Слобжин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Слобженинов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1904

Сын: Слобжин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Слобженинов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Слобженинов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Слобженинов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: (Слобженинова) Елизавета

Отец ребёнка: Слобженинов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Слобжин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Слобженинов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.1912 ст.

Сын: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Слобженинов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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