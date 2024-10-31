Слобженинов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слобженинов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
17.03.1904
Сын: Слобжин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1905
Сын: Слобженинов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: (Слобженинова) Елизавета
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Слобжин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.06.1912 ст.
Сын: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
1924