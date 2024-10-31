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Слобженинов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слобженинов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Мария

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900

Сын: Слобжин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
17.03.1904

Сын: Слобжин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Слобженинов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: (Слобженинова) Елизавета

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Слобжин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
12.06.1912 ст.

Сын: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Смерть
1924

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