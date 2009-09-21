Вохмин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1937
Дата смерти21.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1937
Рождение ребёнка
24.02.1961
Сын: Вохмин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Вохмина Ольга Тихоновна
Рождение ребёнка
21.07.1967
Дочь: Шилова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Вохмина Ольга Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вохмина Ольга Тихоновна
Смерть
21.09.2009