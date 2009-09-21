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Вохмин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1937

Дата смерти

21.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1937

Отец: Вохмин (слобженинов) Петр Васильевич

Мать: Вохмина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
24.02.1961

Сын: Вохмин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Вохмина Ольга Тихоновна

Рождение ребёнка
21.07.1967

Дочь: Шилова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Вохмина Ольга Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вохмина Ольга Тихоновна

Смерть
21.09.2009
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