Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1967

Отец: Вохмин Алексей Петрович

Мать: Вохмина Ольга Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
25.09.1990

Сын: Шилов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шилов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
14.11.2002

Дочь: Шилова Полина Владимировна

Отец ребёнка: Шилов Владимир Алексеевич

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