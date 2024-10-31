Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1967
Отец: Вохмин Алексей Петрович
Мать: Вохмина Ольга Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1990
Сын: Шилов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шилов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.2002
Дочь: Шилова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Шилов Владимир Алексеевич