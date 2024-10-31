Шилов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1990

Сын: Шилов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.2002

Дочь: Шилова Полина Владимировна

Мать ребёнка: Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна

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