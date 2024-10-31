Шилов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1990
Сын: Шилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.2002
Дочь: Шилова Полина Владимировна
Мать ребёнка: Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна