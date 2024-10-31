Вохмина Ольга Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1939
Дата смерти13.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1961
Сын: Вохмин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Вохмин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1967
Дочь: Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Вохмин Алексей Петрович
Смерть
13.04.1988