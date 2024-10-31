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Вохмина Ольга Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1939

Дата смерти

13.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вохмин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1961

Сын: Вохмин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Вохмин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1967

Дочь: Шилова (Вохмина) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Вохмин Алексей Петрович

Смерть
13.04.1988

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