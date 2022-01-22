Вохмин Николай Петрович
Место рожденияЕнисейская г-ия, Красноярский окр., Сухобузимская волость, с. Сухобузимо
Дата рождения09.01.1935
Дата смерти22.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1935
Бракосочетание
03.08.1963
Рождение ребёнка
31.05.1964
Дочь: Алексеева (Вохмина) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна
Рождение ребёнка
25.10.1970
Дочь: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна
Смерть
22.01.2022