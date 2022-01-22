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Вохмин Николай Петрович

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Место рождения

Енисейская г-ия, Красноярский окр., Сухобузимская волость, с. Сухобузимо

Дата рождения

09.01.1935

Дата смерти

22.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1935

Отец: Вохмин (Слобженинов) Петр Васильевич

Мать: Вохмина (Гребенникова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
03.08.1963

Жена: Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна

Рождение ребёнка
31.05.1964

Дочь: Алексеева (Вохмина) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна

Рождение ребёнка
25.10.1970

Дочь: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна

Смерть
22.01.2022

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