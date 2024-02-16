Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1941

Дата смерти

16.02.2024

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1941

Отец: Щербаков Илларион Георгиевич

Мать: Щербакова(Понамарева) (Троицкая) Анна Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
03.08.1963

Муж: Вохмин Николай Петрович

Рождение ребёнка
31.05.1964

Дочь: Алексеева (Вохмина) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Вохмин Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1970

Дочь: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Вохмин Николай Петрович

Смерть
16.02.2024

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