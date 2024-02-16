Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1941
Дата смерти16.02.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
03.08.1963
Рождение ребёнка
31.05.1964
Дочь: Алексеева (Вохмина) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Вохмин Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1970
Дочь: Горшунова (Вохмина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Вохмин Николай Петрович
Смерть
16.02.2024