Щербакова(Понамарева) (Троицкая) Анна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1923
Дата смерти21.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теперов Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Теперов Виктор Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Анатолий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Пономарев Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Людмила Иннокентьевна
Отец ребёнка: Пономарев Иннокентий
Бракосочетание
1941
Рождение ребёнка
30.12.1941
Дочь: Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна
Отец ребёнка: Щербаков Илларион Георгиевич
Рождение ребёнка
31.07.1950
Дочь: Юрченко (Теперова) Антонина Викторовна
Отец ребёнка: Теперов Виктор Романович
Смерть
21.02.2003