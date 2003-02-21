Щербакова(Понамарева) (Троицкая) Анна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова(Понамарева) (Троицкая) Анна Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1923

Дата смерти

21.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923

Отец: Троицкий Харитон Ивойлович

Мать: Троицкая Ирина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теперов Виктор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теперов Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Теперов Виктор Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Анатолий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Пономарев Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Людмила Иннокентьевна

Отец ребёнка: Пономарев Иннокентий

Бракосочетание
1941

Муж: Щербаков Илларион Георгиевич

Рождение ребёнка
30.12.1941

Дочь: Вохмина (Щербакова) Галина Илларионовна

Отец ребёнка: Щербаков Илларион Георгиевич

Рождение ребёнка
31.07.1950

Дочь: Юрченко (Теперова) Антонина Викторовна

Отец ребёнка: Теперов Виктор Романович

Смерть
21.02.2003

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