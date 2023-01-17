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Арефий Холин

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Андрей Холин

Мать: Бесфамильная Евдокия Федорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Степанова Екатерина Арефьева

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Григорий Арефьевич

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Крестьянин д.шахово Андрей степанов и его дочь Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1855

Дочь: Мария Арефьевна

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Арефьевна

Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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