Арефий Холин
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Андрей Холин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Степанова Екатерина Арефьева
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Григорий Арефьевич
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Крестьянин д.шахово Андрей степанов и его дочь Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1855
Дочь: Мария Арефьевна
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Арефьевна
Мать ребёнка: Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Дмитриевна
Смерть
Неизвестно