Евдокия Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Арефий Холин

Мать: Надежда Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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