Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Дмитрий Антонов
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Степанова Екатерина Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Холин
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Григорий Арефьевич
Отец ребёнка: Арефий Холин
Крестьянин д.шахово Андрей степанов и его дочь Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1855
Дочь: Мария Арефьевна
Отец ребёнка: Арефий Холин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Арефий Холин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арефий Холин
Смерть
Неизвестно