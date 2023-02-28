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Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дмитрий Антонов

Мать: Анна

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Степанова Екатерина Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Холин

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Григорий Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Холин

Крестьянин д.шахово Андрей степанов и его дочь Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1855

Дочь: Мария Арефьевна

Отец ребёнка: Арефий Холин

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Арефий Холин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефий Холин

Смерть
Неизвестно
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