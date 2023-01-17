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Степанова Екатерина Арефьева

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Арефий Холин

Мать: Надежда Дмитриевна

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.01.1872

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 212 МК Левашово 1872
Рождение ребёнка
09.12.1873

Сын: Степанов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 213 МК с.Левашово Костромского уезда за 1873 год
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2164. МК Левашово 1896-1897
Бракосочетание
08.02.1880

Муж: Степанов Алексей Иванович

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 206 МК с.Левашово Костромского уезда за 1869-1870 годы
Рождение ребёнка
1881

Сын: Степанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2164. МК Левашово 1896-1897
Рождение ребёнка
11.08.1885

Дочь: Милитина Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Рождение ребёнка
02.07.1886

Дочь: Сумпакова Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.04.1889

Сын: Степанов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2149 МК Левашово 1886-1889
Рождение ребёнка
22.10.1891

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2150 МК с. Левашово Костромского уезда за 1890, 1891 годы (о родившихся; о бракосочетавшихся); за 1890 год (об умерших)
Рождение ребёнка
20.06.1896

Дочь: Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2164. МК Левашово 1896-1897
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Вениамин Алексеев

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2164. МК Левашово 1896-1897
Смерть
Неизвестно
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