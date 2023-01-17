Степанова Екатерина Арефьева
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Арефий Холин
Мать: Надежда Дмитриевна
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Сын: Степанов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Сын: Степанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Дочь: Милитина Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Дочь: Сумпакова Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Сын: Степанов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Дочь: Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Сын: Степанов Вениамин Алексеев
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Сын: Степанов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Иванович