Андрей Холин
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Степан Холин
Мать: Ирина Осипова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Арефий Холин
Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно