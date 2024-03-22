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Андрей Холин

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Степан Холин

Мать: Ирина Осипова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Арефий Холин

Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Бесфамильная Евдокия Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесфамильная Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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