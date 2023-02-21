Степан Холин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Холин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Холин Матвей Степанов

Мать: Анастасия Федотова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Холин

Мать ребёнка: Ирина Осипова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Осипова

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1803
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