Степан Холин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Холин Матвей Степанов
Мать: Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Холин
Мать ребёнка: Ирина Осипова
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Осипова
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1803