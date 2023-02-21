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Холин Матвей Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Степан Семенов

Мать: Жена Семенова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: Анастасия Федотова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Анастасия Федотова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Анастасия Федотова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Анастасия Федотова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Степан Холин

Мать ребёнка: Анастасия Федотова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елена Матвеева

Мать ребёнка: Анастасия Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Федотова

Смерть
1808
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