Холин Матвей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Степан Семенов
Мать: Жена Семенова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Матвеев
Мать ребёнка: Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Степан Холин
Мать ребёнка: Анастасия Федотова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елена Матвеева
Мать ребёнка: Анастасия Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Федотова
Смерть
1808