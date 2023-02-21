Анастасия Федотова
Место рождениядер. Алексино, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
дер. Алексино, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Нужно фото ревизии из ргада или бумажный вариант | ОГКУ "Государственный архив Костромской области" Ф. 200. Оп. 15. Д. 156. Ревизия 1795г
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Степан Холин
Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елена Матвеева
Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно