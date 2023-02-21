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Анастасия Федотова

Место рождения

дер. Алексино, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Алексино, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Нужно фото ревизии из ргада или бумажный вариант | ОГКУ "Государственный архив Костромской области" Ф. 200. Оп. 15. Д. 156. Ревизия 1795г
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Степан Холин

Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елена Матвеева

Отец ребёнка: Холин Матвей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Матвей Степанов

Смерть
Неизвестно
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