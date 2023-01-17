Ирина Осипова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Осип Федоров
Мать: Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андрей Холин
Отец ребёнка: Степан Холин
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Холин
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно