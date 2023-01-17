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Ирина Осипова

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Место рождения

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1746 г.р.

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Осип Федоров

Мать: Акулина Григорьева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей Холин

Отец ребёнка: Степан Холин

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Холин

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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