бесфамильная Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти24.02.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Холин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Арефий Холин
Отец ребёнка: Андрей Холин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Холин
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Холин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Холин
Смерть
24.02.1855
Причина смерти: Простуда