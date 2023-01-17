бесфамильная Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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бесфамильная Евдокия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

24.02.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Холин

Рождение ребёнка
1827

Сын: Арефий Холин

Отец ребёнка: Андрей Холин

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Холин

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Холин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Холин

Смерть
24.02.1855
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Простуда
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