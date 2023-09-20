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Сухановский Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1870

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1870

Отец: Сухановский Василий Варламович

Мать: Александра Евтихевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухановский Иван Петрович

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухановский Алексей Петрович

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ощепкова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
01.11.1897

Сын: Сухановский Александр Петрович

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Сухановский Авксентий Петрович

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сухановский Василий Петрович

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сухановский Михаил Петрович

Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Смерть
1935

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