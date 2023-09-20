Сухановский Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1870
Дата смерти1935
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1870
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухановский Иван Петрович
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухановский Алексей Петрович
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ощепкова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1897
Сын: Сухановский Александр Петрович
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Рождение ребёнка
27.02.1902
Сын: Сухановский Авксентий Петрович
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сухановский Василий Петрович
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сухановский Михаил Петрович
Мать ребёнка: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Смерть
1935