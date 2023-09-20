Сухановский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухановский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сухановский Петр Васильевич

Мать: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
гв. майор, парторг арт факультета подполковник
Смерть
Неизвестно

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