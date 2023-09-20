(Сухановская) Анна Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухановская) Анна Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1875

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1875

Отец: Сухановский Авксентий Андреевич

Мать: Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухановский Иван Петрович

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухановский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ощепкова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухановский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1897

Сын: Сухановский Александр Петрович

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Сухановский Авксентий Петрович

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сухановский Василий Петрович

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сухановский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич

Смерть
1934

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