(Сухановская) Анна Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1875
Дата смерти1934
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1875
Отец: Сухановский Авксентий Андреевич
Мать: Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухановский Иван Петрович
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухановский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ощепкова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1897
Сын: Сухановский Александр Петрович
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1902
Сын: Сухановский Авксентий Петрович
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сухановский Василий Петрович
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сухановский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Сухановский Петр Васильевич
Смерть
1934