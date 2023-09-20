Александра Евтихевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евтихевна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Отец ребёнка: Сухановский Василий Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Отец ребёнка: Сухановский Василий Варламович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухановский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Сухановский Василий Варламович
Рождение ребёнка
12.01.1870
Сын: Сухановский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Сухановский Василий Варламович
Смерть
Неизвестно