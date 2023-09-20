Сухановский Василий Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухановский Варлам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Мать ребёнка: Александра Евтихевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Мать ребёнка: Александра Евтихевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухановский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Александра Евтихевна
Рождение ребёнка
12.01.1870
Сын: Сухановский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Александра Евтихевна
Смерть
Неизвестно