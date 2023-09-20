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Сухановский Василий Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухановский Варлам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильевна

Мать ребёнка: Александра Евтихевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильевна

Мать ребёнка: Александра Евтихевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухановский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Александра Евтихевна

Рождение ребёнка
12.01.1870

Сын: Сухановский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Александра Евтихевна

Смерть
Неизвестно

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