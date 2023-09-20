Сухановский Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Смерть
Неизвестно