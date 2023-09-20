Сухановский Авксентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1902
Дата смерти17.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1902
Отец: Сухановский Петр Васильевич
Мать: Анна Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Авсентьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии генерал-майор авиации
Смерть
17.08.1992