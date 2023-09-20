Сухановский Авксентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухановский Авксентий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1902

Дата смерти

17.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1902

Отец: Сухановский Петр Васильевич

Мать: Анна Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Авсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
гвардии генерал-майор авиации
Смерть
17.08.1992
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