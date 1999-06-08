Астафьев Владимир Сергеевич
Место рожденияРостов-на-Дону, Россия
Дата рождения04.06.1933
Дата смерти08.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростов-на-Дону, Россия
Место жительства
С 04.06.1933 по 1955
Образование
С 1949 по 29.07.1953
Ростовское-на-Дону мореходное училище им. Г. Я. Седова, Ростов-на-Дону, Россия
Техник-судовой механик
Образование
С 1952 по 19.06.1958
Центральный Заочный Институт Рыбной Промышленности, Москва, Россия
Инженер-механик
Работа или профессия
С 14.04.1954 по ?.05.1955
Волго-Донское речное пароходство, Ростов-на-Дону, Россия
Теплотехник
Работа или профессия
С 04.06.1955 по 08.07.1955
Калачёвские судоремонтные мастерские, Калачёвский район, Волгоградская область, Россия
Теплотехник
Работа или профессия
С 19.07.1955 по 21.09.1955
Государственный Союзный "Завод п/я 13"
Машинист 5-го разряда
Работа или профессия
С 03.10.1955 по 14.11.1955
Азовское районное управление Черноморского пароходства, Мариуполь, Украина
4-ый механик т/х "Тракторист"
Работа или профессия
С 14.11.1955 по 12.07.1956
Азовское районное управление Черноморского пароходства, Мариуполь, Украина
3-ий механик т/х "Юпитер"
Место жительства
С 1955 по 1958
Работа или профессия
С 12.07.1956 по 11.08.1956
Азовское районное управление Черноморского пароходства, Мариуполь, Украина
3-ий механик т/х "Ливадия"
Работа или профессия
С 11.08.1956 по 31.03.1957
Азовское районное управление Черноморского пароходства, Мариуполь, Украина
3-ий механик т/х "Цюрупинск"
Работа или профессия
С 31.03.1957 по 03.07.1958
Азовское районное управление Черноморского пароходства, Мариуполь, Украина
3-ий механик т/х "Краснодон"
Работа или профессия
С 12.07.1958 по 29.09.1959
Ростовское монтажное управление треста "Двигательмонтаж", Ростов-на-Дону, Россия
Шефмонтёр
Место жительства
С 1958 по 1962
Работа или профессия
С 29.09.1959 по 01.07.1961
Ростовское монтажное управление треста "Двигательмонтаж", Ростов-на-Дону, Россия
Инженер-прораб
Работа или профессия
С 01.07.1961 по 13.07.1962
Ростовское монтажное управление треста "Двигательмонтаж", Ростов-на-Дону, Россия
Мастер участка
Бракосочетание
17.12.1961
Жена: Астафьева Рита Ильинична
село Зеремля, Житомирская область, Украина
Работа или профессия
С 03.08.1962 по 28.11.1962
Ростовское монтажное управление треста "Союзлифт", Ростов-на-Дону, Россия
Старший инженер
Место жительства
С 1962 по 1964
Работа или профессия
С 02.01.1963 по 11.08.1964
Станкостроительный завод им. 23 Октября, Мелитополь, Украина
Мастер механического цеха
Рождение ребёнка
1963
Сын: Астафьев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Астафьева Рита Ильинична
Работа или профессия
С ?.08.1964 по ?.07.1969
Калининская средняя школа, село Антоновка, Павлодарская область, Казахстан
Учитель
Место жительства
С 1964 по 1969
Рождение ребёнка
14.11.1967
Сын: Астафьев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Астафьева Рита Ильинична
село Антоновка, Павлодарская область, Казахстан
Образование
С 1967 по 25.07.1971
Павлодарский Государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан
Учитель математики средней школы
Работа или профессия
С ?.07.1969 по ?.08.1975
Веселотрудская средняя школа, село Новокузьминка, Павлодарская область, Казахстан
Директор
Место жительства
С 1969 по 1975
Работа или профессия
С ?.08.1975 по ?.11.1975
Школа №13, Мелитополь, Украина
Завуч начальных классов
Работа или профессия
С ?.11.1975 по ?.08.1978
ГОРОНО, Мелитополь, Украина
Инспектор школ
Место жительства
С 1975 по 08.06.1999
Работа или профессия
С ?.08.1978 по ?.09.1987
Учебно-производственный комбинат №2, Мелитополь, Украина
Заместитель директора
Работа или профессия
С ?.11.1987
Учебно-производственный комбинат №2, Мелитополь, Украина
Директор
Смерть
08.06.1999
Мелитополь, Украина
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Новое кладбище, Запорожская область, Украина