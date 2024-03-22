Астафьев Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 14.11.1967 по 1969
Рождение
14.11.1967
Родился в с. Антоновка, вошедшее в 1993 г. в с. Енбекши
Место жительства
С 1969 по 1975
До 2008 г. село называлось Новокузьминка
Образование
С 1974 по 1975
Учился в Веселотрудской школе в с. Новокузьминка
Место жительства
С 1975 по 1985
Образование
С 1975 по 1977
Учился в школе №13
Образование
С 1977 по 1984
Окончил школу №4
Образование
С 1984 по 1985
Окончил ПТУ №37. Получил квалификацию "токарь-контролер 4 разряда"
Место жительства
С 1985 по 1990
Образование
С 1985 по 1990
Окончил Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознамённое училище ракетных войск им. В.И.Чуйкова
Работа или профессия
С 1990 по 1994
Трёхгорный-1, Трёхгорный муниципальный район, Челябинская область
Военнослужащий в/ч 41013
Место жительства
С 1990 по 1994
Трёхгорный-1, Трёхгорный муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
С 1994 по 1996
Военнослужащий в/ч 14427
Место жительства
С 1994 по 1996
До 2008 г. посёлок назывался Кировоград-25
Место жительства
С 1996
Работа или профессия
С 1996 по 2010
Военнослужащий в/ч Д0130 МЧС
Бракосочетание
07.06.1997
Рождение ребёнка
04.05.2000
Сын: Астафьев Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Астафьева Анна Валентиновна
Развод
25.02.2014
Работа или профессия
С 01.11.2014 по 01.02.2017
Киев, Киевский уезд
Копирайтер на сайте "Украинский бизнес-ресурс"
Работа или профессия
С 05.04.2017 по 2022
Заместитель начальника службы безопасности Ощадбанка
Гражданство
2022
Получение российского гражданства