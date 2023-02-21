Астафьева (Коломоец) Анна Валентиновна
Место рожденияМелитополь, Украина
Дата рождения13.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1969
Мелитополь, Украина
Место жительства
С 13.06.1969
Образование
С 01.09.1976 по 14.06.1984
Школа №4, Мелитополь, Украина
Крещение
До 1976
Мелитополь, Украина
Образование
С 01.09.1984 по 25.06.1986
Школа №5, Мелитополь, Украина
Образование
С 01.09.1986 по 28.06.1991
Мелитопольский государственный педагогический институт, Мелитополь, Украина
Учитель музыки и пения средней школы. Методист по воспитательной работе
Работа или профессия
С 16.08.1991 по 1996
Детский сад №13, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Работа или профессия
С 1996 по ?.12.1997
Детский сад №47, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Бракосочетание
07.06.1997
Мелитополь, Украина
Работа или профессия
С 1998
Дворец Творчества, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель | Current occupation:1
Рождение ребёнка
04.05.2000
Сын: Астафьев Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Астафьев Юрий Владимирович
Мелитополь, Украина
Развод
25.02.2014
Мелитополь, Украина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно