Астафьева (Коломоец) Анна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Коломоец) Анна Валентиновна

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Место рождения

Мелитополь, Украина

Дата рождения

13.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1969

Отец: Коломоец Валентин Николаевич

Мать: Коломоец Лидия Алексеевна

Мелитополь, Украина
Место жительства
С 13.06.1969
Образование
С 01.09.1976 по 14.06.1984
Школа №4, Мелитополь, Украина
Крещение
До 1976
Мелитополь, Украина
Образование
С 01.09.1984 по 25.06.1986
Школа №5, Мелитополь, Украина
Образование
С 01.09.1986 по 28.06.1991
Мелитопольский государственный педагогический институт, Мелитополь, Украина
Учитель музыки и пения средней школы. Методист по воспитательной работе
Работа или профессия
С 16.08.1991 по 1996
Детский сад №13, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Работа или профессия
С 1996 по ?.12.1997
Детский сад №47, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Бракосочетание
07.06.1997

Муж: Астафьев Юрий Владимирович

Мелитополь, Украина
Работа или профессия
С 1998
Дворец Творчества, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель | Current occupation:1
Рождение ребёнка
04.05.2000

Сын: Астафьев Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Астафьев Юрий Владимирович

Мелитополь, Украина
Развод
25.02.2014

Муж: Астафьев Юрий Владимирович

Мелитополь, Украина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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