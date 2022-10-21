Коломоец (Тихонова) Лидия Алексеевна
Место рожденияМелитополь, Украина
Дата рождения24.04.1930
Дата смерти21.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930
Мелитополь, Украина
Образование
С 1947 по 28.06.1950
Средняя школа рабочей молодёжи №1, Мелитополь, Украина
Образование
С 1951 по 28.06.1955
Мелитопольский государственный педагогический институт, Мелитополь, Украина
Учитель биологии и химии средней школы
Работа или профессия
С 15.08.1955 по 15.08.1958
Великобелозёрская средняя школа №1, село Великая Белозёрка, Запорожская область, Украина
Учитель биологии и химии
Работа или профессия
С 29.09.1959 по 22.05.1963
Детсад №2, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Работа или профессия
С 16.03.1961 по 30.04.1985
Детский сад Мелитопольского завода продовольственного машиностроения имени Воровского, Мелитополь, Украина
Музыкальный работник
Бракосочетание
29.12.1967
Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
13.06.1969
Дочь: Астафьева Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Коломоец Валентин Николаевич
Мелитополь, Украина
Развод
23.12.1977
Мелитополь, Украина
Работа или профессия
С 11.02.1986 по 11.04.1986
Ясли-сад №13 Мелитопольского завода продовольственного машиностроения имени Воровского, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.2022