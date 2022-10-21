Коломоец (Тихонова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломоец (Тихонова) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Мелитополь, Украина

Дата рождения

24.04.1930

Дата смерти

21.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930

Отец: Тихонов Алексей Алексеевич

Мать: Тихонова Арзу Давыдовна

Мелитополь, Украина
Образование
С 1947 по 28.06.1950
Средняя школа рабочей молодёжи №1, Мелитополь, Украина
Образование
С 1951 по 28.06.1955
Мелитопольский государственный педагогический институт, Мелитополь, Украина
Учитель биологии и химии средней школы
Работа или профессия
С 15.08.1955 по 15.08.1958
Великобелозёрская средняя школа №1, село Великая Белозёрка, Запорожская область, Украина
Учитель биологии и химии
Работа или профессия
С 29.09.1959 по 22.05.1963
Детсад №2, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Работа или профессия
С 16.03.1961 по 30.04.1985
Детский сад Мелитопольского завода продовольственного машиностроения имени Воровского, Мелитополь, Украина
Музыкальный работник
Бракосочетание
29.12.1967

Муж: Коломоец Валентин Николаевич

Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
13.06.1969

Дочь: Астафьева Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Коломоец Валентин Николаевич

Мелитополь, Украина
Развод
23.12.1977

Муж: Коломоец Валентин Николаевич

Мелитополь, Украина
Работа или профессия
С 11.02.1986 по 11.04.1986
Ясли-сад №13 Мелитопольского завода продовольственного машиностроения имени Воровского, Мелитополь, Украина
Музыкальный руководитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.2022
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