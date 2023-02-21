Тихонов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1898
Дата смерти17.04.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1898
Отец: Тихонов Алексей
Бракосочетание
14.05.1927
Жена: Тихонова Арзу Давыдовна
Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
21.07.1928
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова Арзу Давыдовна
Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
24.04.1930
Дочь: Коломоец Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова Арзу Давыдовна
Мелитополь, Украина
Смерть
17.04.1970
Мелитополь, Украина
Причина смерти: Болезнь