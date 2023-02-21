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Тихонов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1898

Дата смерти

17.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1898

Отец: Тихонов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1927

Жена: Тихонова Арзу Давыдовна

Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
21.07.1928

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Тихонова Арзу Давыдовна

Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
24.04.1930

Дочь: Коломоец Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Тихонова Арзу Давыдовна

Мелитополь, Украина
Смерть
17.04.1970
Мелитополь, Украина
Причина смерти: Болезнь
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