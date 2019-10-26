(Тихонова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияМелитополь, Украина
Дата рождения21.07.1928
Дата смерти26.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928
Мелитополь, Украина
Место жительства
С 21.07.1928 по 26.10.2019
Работа или профессия
С 24.10.1949 по 30.12.1949
Городская баня, Мелитополь, Украина
Дезинфектор
Работа или профессия
С 14.11.1952 по 24.02.1953
Мотороремонтый завод, Мелитополь, Украина
Кладовщик
Работа или профессия
С 04.01.1960 по 01.05.1964
Мелитопольский горпромкомбинат, Мелитополь, Украина
Машинистка
Работа или профессия
С 01.05.1964 по 01.03.1972
Мелитопольский завод "Бытмаш", Мелитополь, Украина
Машинистка
Работа или профессия
С 01.03.1972 по 02.06.1975
Мелитопольский завод "Бытмаш", Мелитополь, Украина
Старшая машинистка управления
Работа или профессия
С 02.06.1975 по 14.10.1982
Мелитопольский завод "Бытмаш", Мелитополь, Украина
Машинистка I категории-телеграфистка
Награда
03.05.1976
Мелитопольское завод "Бытмаш", Мелитополь, Украина
За долголетний труд на заводе присвоено звание "Ветеран труда"
Работа или профессия
С 14.10.1982 по 31.10.1983
Мелитопольский завод "Бытмаш", Мелитополь, Украина
Упаковщик 2 разряда
Работа или профессия
С 20.04.1987 по 22.05.1987
Мелитопольское производственное объединение "Старт", Мелитополь, Украина
Машинистка II категории
Работа или профессия
С 06.06.1988 по 08.07.1988
Мелитопольское ПО "Старт", Мелитополь, Украина
Упаковщик 2 разряда
Работа или профессия
С 05.12.1988 по 03.01.1989
Мелитопольское ПО "Старт", Мелитополь, Украина
Упаковщик 2 разряда
Смерть
26.10.2019
Мелитополь, Украина
Причина смерти: Болезнь
Похороны
27.10.2019
Новейшее кладбище, Запорожская область, Украина