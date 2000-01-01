Тихонов Алексей
Место рожденияРоссийская империя, Орловская губерния, Болховский уезд, г. Болхов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Орловская губерния, Болховский уезд, г. Болхов
Рождение ребёнка
02.06.1898
Сын: Тихонов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Неизвестно Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поспеева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно