Коломоец Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломоец Валентин Николаевич

Коломоец Валентин Николаевич

avatar

Место рождения

село Вознесенка, Запорожская область, Украина

Дата рождения

12.10.1939

Дата смерти

Около 2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1939

Отец: Коломоец Николай Константинович

Мать: Коломоец Анна Дмитриевна

село Вознесенка, Запорожская область, Украина
Бракосочетание
29.12.1967

Жена: Коломоец Лидия Алексеевна

Мелитополь, Украина
Работа или профессия
С ?.03.1968 по ?.10.1969
Лаборант
Рождение ребёнка
13.06.1969

Дочь: Астафьева Анна Валентиновна

Мать ребёнка: Коломоец Лидия Алексеевна

Мелитополь, Украина
Развод
23.12.1977

Жена: Коломоец Лидия Алексеевна

Мелитополь, Украина
Смерть
Около 2007
Мелитополь, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close