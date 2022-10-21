Коломоец Валентин Николаевич
Место рождениясело Вознесенка, Запорожская область, Украина
Дата рождения12.10.1939
Дата смертиОколо 2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1939
село Вознесенка, Запорожская область, Украина
Бракосочетание
29.12.1967
Мелитополь, Украина
Работа или профессия
С ?.03.1968 по ?.10.1969
Лаборант
Рождение ребёнка
13.06.1969
Дочь: Астафьева Анна Валентиновна
Мать ребёнка: Коломоец Лидия Алексеевна
Мелитополь, Украина
Развод
23.12.1977
Мелитополь, Украина
Смерть
Около 2007
Мелитополь, Украина