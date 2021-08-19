Астафьева (Иртлач) Рита Ильинична
Место рожденияМелитополь, Украина
Дата рождения09.11.1937
Дата смерти19.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1937
Отец: Иртлач Илья Савельевич
Мать: Иртлач Эсфирь Яковлевна
Мелитополь, Украина
Образование
С 01.09.1945 по 1956
Школа №3, Мелитополь, Украина
Образование
С 1956 по 30.06.1961
Мелитопольский государственный педагогический институт, Мелитополь, Украина
Учитель биологии, химии и основ с/х производства средней школы
Работа или профессия
С 08.09.1961 по 20.06.1962
Зеремлянская восьмилетняя школа, село Зеремля, Житомирская область, Украина
Учитель биологии и химии 5-8 классов
Бракосочетание
17.12.1961
село Зеремля, Житомирская область, Украина
Рождение ребёнка
1963
Сын: Астафьев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Сергеевич
Работа или профессия
С 20.08.1964 по 01.09.1969
Калининская средняя школа, село Антоновка, Павлодарская область, Казахстан
Учитель химии и биологии
Рождение ребёнка
14.11.1967
Сын: Астафьев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Сергеевич
село Антоновка, Павлодарская область, Казахстан
Работа или профессия
С 01.09.1969 по 20.08.1975
Веселотрудская средняя школа, село Новокузьминка, Павлодарская область, Казахстан
Учитель химии и биологии
Работа или профессия
С 20.08.1975 по 01.09.1975
Школа №13, Мелитополь, Украина
Воспитатель группы продлённого дня
Работа или профессия
С 01.09.1975 по 21.08.1977
Школа №13, Мелитополь, Украина
Учитель биологии и химии
Работа или профессия
С 21.08.1977 по 29.08.2008
Школа №14, Мелитополь, Украина
Учитель биологии и химии
Смерть
19.08.2021
Мелитополь, Украина
Причина смерти: Рак
Похороны
20.08.2021
Новое кладбище, Запорожская область, Украина
Похоронена рядом с мужем и братом