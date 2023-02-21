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Астафьев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Астафьев Владимир Сергеевич

Мать: Астафьева Рита Ильинична