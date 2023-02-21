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Астафьев Сергей Владимирович
Астафьев Сергей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Мужской
Отец
Астафьев Владимир Сергеевич
1933 г.р.
Мать
Астафьева (Иртлач) Рита Ильинична
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Астафьев Владимир Сергеевич
Мать:
Астафьева Рита Ильинична
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