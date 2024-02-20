Тышлек Спиридон Косьмин
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения06.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Акелина Спиридоновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Жена: Тышлек Василиса Евсеевна
Сын: Тышлек Гагуц Кузьма /Косьма/ Спиридонович
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Дочь: Дардур Андилина Спиридоновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Дочь: София Спиридоновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Дочь: Сарра Спиридоновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Сын: Тышлек Евсей / Елисей / Спиридонович
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Сын: Тышлек Гагуц Георгий Спиридонович
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Сын: Тышлек Гагуц Юрий Спиридонович
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Дочь: Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Дочь: Александра Спиридоновна
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна
Сын: Тышлек Гагуц Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Тышлек Василиса Евсеевна