(Тышлек Гагуц) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Гагуц) Мария Спиридоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1908

Отец: Тышлек Спиридон Косьмин

Мать: Тышлек Василиса Евсеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катело Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катело Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катело Фёдор

Смерть
Неизвестно
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